Происшествия

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В Ленинградской области директор по развитию филиала ПАО «ФСК ЕЭС» «Магистральные электрические сети Северо-Запад» предстанет перед судом по обвинению в коррупционных преступлениях

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора по развитию филиала ПАО «ФСК ЕЭС» «Магистральные электрические сети Северо-Запад».

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