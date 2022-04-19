В Ленинградской области директор по развитию филиала ПАО «ФСК ЕЭС» «Магистральные электрические сети Северо-Запад» предстанет перед судом по обвинению в коррупционных преступлениях

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора по развитию филиала ПАО «ФСК ЕЭС» «Магистральные электрические сети Северо-Запад».
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