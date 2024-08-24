В Омской области за полгода умерло по разным причинам более 12 тысяч человек. Родилось чуть более 7 тысяч человек.
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В Омской области за полгода умерло по разным причинам более 12 тысяч человек. Родилось чуть более 7 тысяч человек.