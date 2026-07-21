Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Бердыев: США транслируют сигнал, что хотят видеть Путина на саммите G20

Бердыев: США транслируют сигнал, что хотят видеть Путина на саммите G20

США, которые примут саммит G20 в Майами в декабре, транслируют сигнал, что хотели бы видеть на будущей встрече президента России Владимира Путина.

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