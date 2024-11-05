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Царьград

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В Екатеринбурге задержали мигранта, который надругался над школьницей

В Екатеринбурге задержали мигранта, который надругался над школьницей

Гражданин Таджикистана познакомился со своей жертвой в интернете и пригласил в гости.В Екатеринбурге задержали 20-летнего мигранта, который надругался над 15-летней школьницей.

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