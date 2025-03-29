XIII конференция Hospitable Business пройдет в Москве

Как стать лидером, мотивировать команду и создавать незабываемый клиентский опыт? Ответы на XIII конференции Hospitable Business: «Искусство современного менеджмента», которая станет вашим гид в мире эффективного управления.
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