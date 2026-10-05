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Джейлен Дюрен о блеклой игре в плей-офф: «У меня хватает мужества признать, что я не идеален. И также у меня хватает мужества, чтобы тащить свою задницу в зал, пахать и становиться лучше»

Звездный центровой « Детройта » Джейлен Дюрен не стал уклоняться от разговора о своей слабой игре в прошлом плей-офф.

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