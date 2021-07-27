National Interest: российская подлодка-шпион «Лошарик» представляет угрозу для США

Российская подводная лодка-шпион «Лошарик» представляет угрозу для Соединенных Штатов. На это указывается в публикации, размещенной на страницах американских СМИ.
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