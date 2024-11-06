В Сбере рекомендовали поторопиться с разморозкой накопительной пенсии

Чтобы воспользоваться средствами накопительной пенсии уже в 2025 году, необходимо до 30 ноября перевести их в программу долгосрочных сбережений (ПДС), рассказала «Известиям» эксперт СберНПФ Алла Пальшина.
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