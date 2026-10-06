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Порядка 90% экспорта из столицы в Мьянму составляет высокотехнологичная продукция

Порядка 90% экспорта из столицы в Мьянму составляет высокотехнологичная продукция

По итогам первого полугодия 2026 года Москва обеспечила 82% российского несырьевого неэнергетического экспорта в Мьянму, став главным поставщиком готовой продукции в эту страну.

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