Европейский автогигант ухудшил годовой прогноз из-за краха продаж в Китае

Volkswagen ухудшил годовой прогноз по причине обрушения продаж в Китае. Второй по величине автопроизводитель мира теперь ожидает в 2026 году сокращения реализации на три процента относительно прошлогоднего показателя в 321,9 миллиарда евро.
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