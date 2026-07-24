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Европейский автогигант ухудшил годовой прогноз из-за краха продаж в Китае

Европейский автогигант ухудшил годовой прогноз из-за краха продаж в Китае

Volkswagen ухудшил годовой прогноз по причине обрушения продаж в Китае. Второй по величине автопроизводитель мира теперь ожидает в 2026 году сокращения реализации на три процента относительно прошлогоднего показателя в 321,9 миллиарда евро.

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