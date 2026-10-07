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До конца года в Санкт-Петербурге отремонтируют более 5100 лестничных клеток

До конца года в Санкт-Петербурге отремонтируют более 5100 лестничных клеток

На текущий момент уже обновлено свыше 4500 площадок.7 октября. /MEDIA TALK/. На текущий момент уже обновлено свыше 4500 площадок.

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