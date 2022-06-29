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Полянский: театральные трюки Зеленского не помогли поднять градус дискуссии в Совбезе ООН

Полянский: театральные трюки Зеленского не помогли поднять градус дискуссии в Совбезе ООН

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянски уверен, что украинская тематика утомляет участников Совета безопасности ООН, которые после начала российской спецоперации обсуждают этот вопрос примерно раз в неделю.

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