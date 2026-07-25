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Регионы России

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«Лейпциг» отклонил предложение «Реала» о продаже Диоманде за 100 млн евро

«Лейпциг» отклонил предложение «Реала» о продаже Диоманде за 100 млн евро

Немецкий футболист Ян Диоманде не перейдет в мадридский «Реал» за 100 миллионов евро. Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, «Лейпциг» отказался продавать полузащитника сборной Кот-д'Ивуара за предложенную сумму.

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