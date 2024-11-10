В Москве зарегистрировано уже более 300 исламских организаций. Популярные имена новорожденных Мухаммад, Фатима и Азнур. О чем это говорит?

Avia.pro - СМИ Москва, наш многострадальный, многоликий мегаполис, уже как только ни преобразовывался за свою долгую историю: бывшая древняя столица князей, затем имперский центр, а теперь — культурный и экономический гигант России.
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