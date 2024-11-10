В Москве зарегистрировано уже более 300 исламских организаций. Популярные имена новорожденных Мухаммад, Фатима и Азнур. О чем это говорит?

Наталия

В Москве во времена СССР была одна Соборная мечеть на Проспекте мира. И ее было вполне достаточно. Теперь же, когда шесть бывших советских республик, населенных мусульманами,стали самостоятельными государствами, строятся мечети почти во всех районах столицы. Для кого и зачем?