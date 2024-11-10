В Москве зарегистрировано уже более 300 исламских организаций. Популярные имена новорожденных Мухаммад, Фатима и Азнур. О чем это говорит?

Медвежий угол
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Медвежий угол

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  • Воронков Виктор
    Сами виноваты, лентяи, не рожают, не автоматизируют, а жрать хотят много.В Москве зарегист...
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Комментарии
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Наталия
В Москве во времена СССР  была одна Соборная мечеть на Проспекте мира. И ее было вполне достаточно.  Теперь же, когда шесть бывших советских  республик,  населенных мусульманами,стали самостоятельными государствами,   строятся мечети почти во всех районах столицы. Для кого и зачем?
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1 час.
Леонид Руси
Когда-то это уже было... Могущественный Рим разрушили рабы...
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50 мин.
Воронков Виктор
Сами виноваты, лентяи, не рожают, не автоматизируют, а жрать хотят много.
Ответить
13 мин.

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