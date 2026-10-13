Как сейчас выглядит и чем занимается внучка Сталина

Девушка живет в США Иосиф Сталин с дочерью СветланойИосиф Сталин — одна из самых масштабных фигур в истории.
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ей наверное специально занимались, чтобы выросло такое...
Ее мать - дочь вождя тоже не отличалась сдержанностью и неудивительно .что дочь такая. вся на протестах. Несчастный в общем то человек. Попала она в ситуацию. словно растение , которое вырвали из почвы и оно выживает в подвешенном состоянии в чуждой среде. Жаль ее.