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Как сейчас выглядит и чем занимается внучка Сталина

Как сейчас выглядит и чем занимается внучка Сталина

Девушка живет в США Иосиф Сталин с дочерью СветланойИосиф Сталин — одна из самых масштабных фигур в истории.

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Альбина Скоблина

Ее мать - дочь вождя тоже не отличалась сдержанностью и неудивительно .что дочь такая. вся на протестах. Несчастный в общем то человек. Попала она в ситуацию. словно растение , которое вырвали из почвы и оно выживает в подвешенном состоянии в чуждой среде. Жаль ее.