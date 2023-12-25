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Журналист Красовский сообщил о своей госпитализации

Журналист Антон Красовский сообщил в своем Telegram-канале о госпитализации после отравления. По его словам, в начале прошлой недели ему резко стало плохо, потребовалась квалифицированная медицинская помощь.

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