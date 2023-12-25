Журналист Красовский сообщил о своей госпитализации

Журналист Антон Красовский сообщил в своем Telegram-канале о госпитализации после отравления. По его словам, в начале прошлой недели ему резко стало плохо, потребовалась квалифицированная медицинская помощь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии