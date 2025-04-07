Белоснежный фарфор и синий узор – это гжель. Удивительно, но фирменный кобальтовый цвет не всегда был основным в росписи.
Гжель
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Белоснежный фарфор и синий узор – это гжель. Удивительно, но фирменный кобальтовый цвет не всегда был основным в росписи.
Свежие комментарии