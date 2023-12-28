Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 777 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Мельник
    А там же размещают информацию только с проверенных аккаунтов. Значит можно установить автора?Опровержение «Вик...
  • Betahon
    Риттер кое в чем прав...Закарпатье желает вернуться на свою историческую родину. Многие жители уже имеют венгерские п...Экс-разведчик ВС ...
  • Геннадий Роженко
    Вы имеете ввиду Лондон?Политолог Марков:...

Памфилова: на выдвижение кандидатами в президенты РФ претендуют 33 человека

Памфилова: на выдвижение кандидатами в президенты РФ претендуют 33 человека

На выдвижение кандидатами в президенты Российской Федерации на данный момент претендуют 33 человека. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТР
Татьяна Рябинова
Для чего это, опять какая то игра
Ответить
18 час.
BB
Belitskyi Belitskyi
какие кандидаты? Их в большинстве никто не знает. Еще месячишко и будет пятьдесят
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх