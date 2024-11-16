Полицейские проведут мероприятия, приуроченные ко Дню правовой помощи детям Ежегодно 20 ноября отмечается Всемирный день ребенка.
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Полицейские проведут мероприятия, приуроченные ко Дню правовой помощи детям Ежегодно 20 ноября отмечается Всемирный день ребенка.