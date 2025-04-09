Цены на жилье в курортных и крупнейших городах Крыма ежегодно растут на 10-20%

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Ежегодный рост цен на недвижимость в Республике Крым составляет от 10 до 20%, сообщили ТАСС в министерстве жилищной политики и государственного строительного надзора региона.
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