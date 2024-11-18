CNN: команда Трампа не стала комментировать разрешение бить ATACMS вглубь России

Директор по коммуникациям команды избранного президента США Дональда Трампа Стивен Чунг не стал комментировать сообщения СМИ о том, что действующий глава государства Джо Байден разрешил использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России.
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