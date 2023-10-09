Диалог-клуб ´От призвания к профессии´.

С начала учебного года в нашей школе функционирует таможенный класс. Целью открытия таможенных классов в школах является профессиональная ориентация учащихся для последующего поступления в специализированные учреждения образования.
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