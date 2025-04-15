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Можно с грыжей и артритом: в Крыму работают фитнес-клубы для пенсионерок

Можно с грыжей и артритом: в Крыму работают фитнес-клубы для пенсионерок

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Если в обычном зале тренажеры расставлены по принципу "где нашлось свободное место", то здесь они размещены по кругу и не нужно выискивать тренера среди инвентаря и других клиентов.

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