Можно с грыжей и артритом: в Крыму работают фитнес-клубы для пенсионерок

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Если в обычном зале тренажеры расставлены по принципу "где нашлось свободное место", то здесь они размещены по кругу и не нужно выискивать тренера среди инвентаря и других клиентов.
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