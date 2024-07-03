Зеленский всем надоел

Natalija Osminina

Хорошо смеется тот, кто смеется последним))- зря все смеются над позорным выступлением Байдена на дебатах, предвкушая его дальнейший позор. Отнюдь)) Потому что буквально через несколько часов после дебатов Байден воскрес, загорел и стал соображать и двигаться как молодой! Демократы обкатывали "Маску" несколько раз за последние месяцы, это было видно по внезапно молодым движениям Байдена. И вот час настал. Для начала они таки рискнули привести на дебаты реального Байдена. Не срослось. Сейчас начала жизнь в роли Байдена "Маска".