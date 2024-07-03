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Зеленский всем надоел

Зеленский всем надоел

Немецкая партия «Альтернатива для Германии» напомнила Зеленскому о его нелегитимности во время его выступления в бундестаге.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Хорошо смеется тот, кто смеется последним))- зря все смеются над  позорным выступлением Байдена на дебатах, предвкушая его дальнейший позор. Отнюдь))  Потому что буквально через несколько часов после дебатов Байден воскрес, загорел и стал соображать и двигаться как молодой! Демократы обкатывали &quot;Маску&quot; несколько раз за последние месяцы, это было видно по внезапно молодым движениям Байдена. И вот час настал. Для начала они таки рискнули привести на дебаты реального Байдена. Не срослось. Сейчас начала жизнь в роли Байдена &quot;Маска&quot;.
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5 час.
Natalija Osminina
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5 час.
Natalija Osminina
А Зеленского будут менять. Он свою роль отработал. Сейчас пришла новая разнарядка, о чем и сообщил  ему приехавший Орбан. Сейчас   заключается договор между США и Россией, СВО останавливается и начинается передел Европы и Украины. Россия забирает восток Украины,  Орбан - Закарпатье. Польша придет за своей Галицией.  Европу делят на части: Ватикан строит свой проект &quot;Интермариум&quot; (&quot;Междуморье&quot;) с центром в Будапеште. Восточную Европу отдают России, западную - Великобритании.
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5 час.

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