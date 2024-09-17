Бывший топ-менеджер 2ГИС стал главой Дзержинского района Новосибирска

Распоряжение о назначении нового главы района подписал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. Напомним, прежний руководитель администрации Дзержинского района Александр Руцких ушел с этой должности летом 2024 года.
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