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Царьград

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Новые правила утильсбора: Покупателей авто ждёт неприятный сюрприз

Новые правила утильсбора: Покупателей авто ждёт неприятный сюрприз

Гражданам России рассказали об изменениях цен на авто из-за новых правил утильсбораС начала этого года в России был проиндексирован утилизационный сбор.

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