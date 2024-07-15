Пан Твардовский. Весёлый шляхтич-чернокнижник, едва не обманувший дьявола

Пан Твардовский, шляхтич-чернокнижник, ставший одним из прототипов доктора Фауста. Согласно преданиям, ему почти удалось обмануть самого дьявола.
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