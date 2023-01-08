В Саратове из-за отравления угарным газом госпитализировали девушек и фельдшера

Пресс-служба СУ СК России по Саратовской области сообщила, что в результате отравления угарным газом потребовалась госпитализация трём женщинам, одна из которых работает фельдшером скорой помощи и прибыла на место, чтобы помочь пострадавшим.
Пресс-служба СУ СК России по Саратовской области сообщила, что в результате отравления угарным газом потребовалась госпитализация трём женщинам, одна из которых работает фельдшером скорой помощи и прибыла на место, чтобы помочь пострадавшим.
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