Псковским предпринимателям презентовали новые цифровые инструменты и возможности, доступные для реализации инвестиционных проектов

23 апреля Аркадий Мурылев принял участие в Круглом столе, организованном Отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка России и Фондом инвестиционного развития Псковской области.
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