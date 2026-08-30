Почему Мазепа изменил Петру I после двадцати лет верной службы

Он был вторым кавалером высшего ордена империи, личным другом царя и богатейшим человеком в Малороссии.
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Так и сейчас тоже самое с хохлами
Типичный хохол, теперешние жители укропии его достойные потомки.