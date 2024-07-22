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Царьград

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В Новосибирской области 61-летнего мужчину осудили на 14 лет за убийство матери

В Новосибирской области 61-летнего мужчину осудили на 14 лет за убийство матери

Отбывать наказание, несмотря на возраст, он будет в колонии строгого режима.В Тогучинском районе Новосибирской области суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима 61-летнего местного жителя, убившего свою 88-летнюю мать.

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