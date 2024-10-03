В среду, 2 октября, в Англии состоялся матч второго тура общего раунда Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Болонью» со счетом 2:0В среду, 2 октября, в Англии состоялся матч второго тура общего раунда Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Болонью» со счетом 2:0По голу в ворота итальянской команды забили Алексис Макаллистер (11-я минута) и Мохамед Салах (75-я), также отметившийся результативной передачей.
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