В среду, 2 октября, в Англии состоялся матч второго тура общего раунда Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Болонью» со счетом 2:0В среду, 2 октября, в Англии состоялся матч второго тура общего раунда Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Болонью» со счетом 2:0По голу в ворота итальянской команды забили Алексис Макаллистер (11-я минута) и Мохамед Салах (75-я), также отметившийся результативной передачей.