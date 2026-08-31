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Airlink’s rugby flypast goes viral: spectacular stunt or safety risk?

Two Airlink jets in Springbok green and All Black livery buzzed DHL Stadium in Cape Town on Saturday, clearing the roof by less than 15 metres just before the second test series kicked off in front of 55,000 fans.

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