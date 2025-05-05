Политика как он...
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Shaman и Мизулина устроили двойное свидание с Лепсом и Кибой

Shaman и Мизулина устроили двойное свидание с Лепсом и Кибой

Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина намекнула в Telegram-канале, что сходила на двойное свидание со своим возлюбленным певцом Shaman (Ярославом Дроновым) и парой Григория Лепса с молодой невестой Авророй Кибой.

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