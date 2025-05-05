Shaman и Мизулина устроили двойное свидание с Лепсом и Кибой

Политика как она есть

Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина намекнула в Telegram-канале, что сходила на двойное свидание со своим возлюбленным певцом Shaman (Ярославом Дроновым) и парой Григория Лепса с молодой невестой Авророй Кибой.