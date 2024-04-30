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Рогов назвал появление войск США на Украине неприкрытой оккупацией

Рогов назвал появление войск США на Украине неприкрытой оккупацией

Появление войск США на Украине будет расцениваться как «неприкрытая оккупация». Об этом РИА Новости сообщил глава Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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