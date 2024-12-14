Полиция Казахстана перешла на усиленный вариант несения службы

Полиция Казахстана в преддверии Дня Независимости перешла на усиленный вариант несения службы. Плотность нарядов увеличили в местах проведения праздничных мероприятий, а также в местах массового скопления жителей и на объектах, подлежащих государственной охране.
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