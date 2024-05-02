Русь моя в лучах застыла... ПЕСНЯ НА СТИХИ

Русь моя в лучах застыла,В тишине родных берёз,На заре ты, Русь, красива,Из цветов и дивных рос,И, отвесив спозаранку,Красной зорюшке поклон,Душу вынув наизнанку,Я спешу из дома вон!Почему душа ликует?Почему так хочет петь?Почему она воркуетИ не может заскрипеть?Так встречай меня, раздолье,Я расхристанный стою.