Как говорил Распутин в древней рекламе водки «Друзья мои, я опечален». А вот и нет, у меня улыбка до ушей.
"Що цэ було?" или пояснение для чётких пацанов
Комментарии
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Александр Рус
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17 час.
Владимир Алтайцев
Автор, как и многие другие не поняли,что это спектакль с изгнанием Зеленского, а Трамп играет злого полицейского. Прикажут Трампу и он воспылает приветствиями к Зеле. Но как ненавидел, так и будет ненавидеть Россию.Не надо обольщаться куклой Трампом." Ещё способно плодоносить чрево, которое выращивало гада" В.Брехт.
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17 час.
Юрий Астахов
Подлость наглосаксов с годами меньше не стала.
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9 час.
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