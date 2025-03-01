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Несекретные материалы

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"Що цэ було?" или пояснение для чётких пацанов

"Що цэ було?" или пояснение для чётких пацанов

Как говорил Распутин в древней рекламе водки «Друзья мои, я опечален». А вот и нет, у меня улыбка до ушей.

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Комментарии
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Александр Рус
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17 час.
Владимир Алтайцев
Автор, как и многие  другие  не поняли,что  это спектакль  с   изгнанием  Зеленского, а Трамп играет злого полицейского. Прикажут Трампу  и  он  воспылает приветствиями к  Зеле. Но  как ненавидел, так и будет ненавидеть Россию.Не  надо обольщаться  куклой Трампом.&quot; Ещё  способно плодоносить  чрево, которое выращивало гада&quot;  В.Брехт.
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17 час.
Юрий Астахов
Подлость наглосаксов с годами меньше не стала.
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9 час.
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