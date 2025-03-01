"Що цэ було?" или пояснение для чётких пацанов

Владимир Алтайцев

Автор, как и многие другие не поняли,что это спектакль с изгнанием Зеленского, а Трамп играет злого полицейского. Прикажут Трампу и он воспылает приветствиями к Зеле. Но как ненавидел, так и будет ненавидеть Россию.Не надо обольщаться куклой Трампом." Ещё способно плодоносить чрево, которое выращивало гада" В.Брехт.