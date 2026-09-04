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Казанның уникаль осталык үзәгендә Россиянең ислам мирасына багышланган күргәзмә ачылды

Казанның уникаль осталык үзәгендә (ЦУМ) «Россиянең ислам мирасы: халыклар һәм традицияләр» күргәзмәсе ачылды, ул илнең төрле өлешләрендә – Кавказдан алып Себергә кадәр – мөселманнарның тормыш тарихы турында сөйли.

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