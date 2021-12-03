Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Марк Газоль набрал 19+16 за 21 минуту в первом матче после возвращения в «Жирону»

Центровой Марк Газоль сегодня провел первый матч после возвращения в «Жирону». В игре второго дивизиона испанского чемпионата против «Уэски» (89:47) Газоль записал на свой счет 19 очков и 16 подборов, проведя на площадке всего лишь 21 минуту.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх