Марк Газоль набрал 19+16 за 21 минуту в первом матче после возвращения в «Жирону»

Центровой Марк Газоль сегодня провел первый матч после возвращения в «Жирону». В игре второго дивизиона испанского чемпионата против «Уэски» (89:47) Газоль записал на свой счет 19 очков и 16 подборов, проведя на площадке всего лишь 21 минуту.