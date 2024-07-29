РИА Новости: около 30 стран захотели вступить в БРИКС

Открытый конфликт между Западом и частью не-западного мира вызвал интерес многих стран к БРИКС. Об этом заявил исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая в беседе с РИА Новости.
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