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«Кливленд» обыграл «Индиану» и сократил отставание в серии. «Кэвс» котируются уверенными фаворитами на выход в полуфинал НБА

«Кливленд» обыграл «Индиану» и сократил отставание в серии. «Кэвс» котируются уверенными фаворитами на выход в полуфинал НБА

«Кливленд» обыграл «Индиану» (126:104) в 3-м матче 1/4 финала плей-офф НБА. Таким образом, «Кливленд» сократил отставание в серии (1-2).

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