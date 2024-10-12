TASS/KIM KYUNG-HOON/POOL Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, вступивший в должность 1 октября, напомнил, что атомную бомбардировку Хиросимы Нагасаки осуществили Соединенные Штаты Америки.
Премьер Японии напомнил, что США сбросили на страну атомные бомбы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Светлана Зуева
Очевидно,надо ,чтобы европа испытала этот же шок....ато слишком воняют по этому поводу.....😡😡😡
Ответить
16 час.
Eduard
Наконец правду сказали!
Ответить
12 час.
Андрей Шишинов
А если ещё вспомнить что они с Токио сделали обычными бомбами. А там погибло даже больше. Да и Дрезден с мирными жителями вбомбили в руины тоже наглосаксы (сша и англия). Это вообще их стиль борьбы "за демократию".
Ответить
11 час.
Свежие комментарии