Премьер Японии напомнил, что США сбросили на страну атомные бомбы

Очевидно,надо ,чтобы европа испытала этот же шок....ато слишком воняют по этому поводу.....😡😡😡

Андрей Шишинов

А если ещё вспомнить что они с Токио сделали обычными бомбами. А там погибло даже больше. Да и Дрезден с мирными жителями вбомбили в руины тоже наглосаксы (сша и англия). Это вообще их стиль борьбы "за демократию".