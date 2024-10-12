РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Обама и элита больше у граждан воруют,просто миллиардами?Воры целый час по...
  • лина любимцева
    Ничего удивительного нет... США - государство воров и мародеров. КТО  ЕХАЛ В АМЕРИКИ после ее открытия? Проститутки, ...Воры целый час по...
  • лина любимцева
    С чего это цистерна взорвалась? Ни с того, ни с сего?... Очень похоже, что это был подрыв... т.е. теракт!!Пять человек пост...

Премьер Японии напомнил, что США сбросили на страну атомные бомбы

Премьер Японии напомнил, что США сбросили на страну атомные бомбы

TASS/KIM KYUNG-HOON/POOL Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, вступивший в должность 1 октября, напомнил, что атомную бомбардировку Хиросимы Нагасаки осуществили Соединенные Штаты Америки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Светлана Зуева
Очевидно,надо ,чтобы европа испытала этот же шок....ато слишком воняют по этому поводу.....😡😡😡
Ответить
16 час.
Eduard
Наконец правду сказали!
Ответить
12 час.
Андрей Шишинов
А если ещё вспомнить что они с Токио сделали обычными бомбами. А там погибло даже больше. Да и Дрезден с мирными жителями вбомбили в руины тоже наглосаксы (сша и англия). Это вообще их стиль борьбы &quot;за демократию&quot;.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх