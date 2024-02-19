Друг разбил свою машину и хотел восстановить, но теперь сидит без денег и без машины. Не повторяйте его ошибок — объясняю с цифрами

Если вы хотя бы раз в своей жизни сталкивались, не дай бог конечно, с восстановлением автомобиля после ДТП, то уверен — понимаете, на сколько серьёзно можно влипнуть в процессе реализации такого мероприятия, сколько времени, сил и средств можно на это всё потратить.