НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дзен Дневник

4 подписчика

Друг разбил свою машину и хотел восстановить, но теперь сидит без денег и без машины. Не повторяйте его ошибок — объясняю с цифрами

Друг разбил свою машину и хотел восстановить, но теперь сидит без денег и без машины. Не повторяйте его ошибок — объясняю с цифрами

Если вы хотя бы раз в своей жизни сталкивались, не дай бог конечно, с восстановлением автомобиля после ДТП, то уверен — понимаете, на сколько серьёзно можно влипнуть в процессе реализации такого мероприятия, сколько времени, сил и средств можно на это всё потратить.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх