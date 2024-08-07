Карта боевых действий в Курской области: последние новости с фронта

Ситуация в Курской области 7 августа 2024 года остается напряженной из-за продолжающихся боев. Карта Курской области, распространяемая в Сети, показывает, что несколько населенных пунктов якобы оказались в зоне конфликта, а новости из региона свидетельствуют о серьезности происходящего.