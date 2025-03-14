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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алина Горбачева: «До травмы делала 80% прокатов произвольной чисто с двумя квадами. Четверной очень зависит от физического и эмоционального состояния»

– Вы научились справляться с соревновательным стрессом? Дайте совет новичкам. – Я стрессую только в случае, если не очень хорошо готова к турниру.

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