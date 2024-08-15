Новое видео от супругов Уэльских спровоцировало бурную волну обсуждения. Помимо разговоров о свежем внешнем виде принцессы и неожиданной бороды у ее супруга, публика обратила внимание на то, что Кейт Миддлтон сняла обручальное кольцо.
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