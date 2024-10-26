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Кудряшов нокаутировал Родригеса на турнире в Москве

Кудряшов нокаутировал Родригеса на турнире в Москве

Россиянин сначала отправил оппонента в нокдаун, а потом и в нокаут.Pr Scr ren.tv--> Российский боксёр Дмитрий Кудряшов нокаутом победил бразильского бойца MMA Фернандо Родригеса в главном бою суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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