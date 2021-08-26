Памфилова посоветовала Собчак стать наблюдателем на выборах

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в эфире радиостанции "Комсомольская правда" посоветовала телеведущей Ксении Собчак идти в наблюдатели на выборах в сентябре, чтобы она смогла убедиться в их честности.