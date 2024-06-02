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Выдававшую себя 14 лет за покойную сестру китаянку осудили за мошенничество

Выдававшую себя 14 лет за покойную сестру китаянку осудили за мошенничество

Суд в Китае вынес приговор местной жительнице, которая выдавала себя за скончавшуюся в 1993 году сестру, работала 14 лет на ее месте на фабрике и получила пенсионные выплаты, эквивалентные 55 тысячам долларов США .

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