Выдававшую себя 14 лет за покойную сестру китаянку осудили за мошенничество

Суд в Китае вынес приговор местной жительнице, которая выдавала себя за скончавшуюся в 1993 году сестру, работала 14 лет на ее месте на фабрике и получила пенсионные выплаты, эквивалентные 55 тысячам долларов США .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии